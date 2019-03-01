Oyuncu Beren Saat, 35’inci yaş gününde sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem olurken, "Kenan Doğulu ile evliliklerinde sorun mu var?" sorusu akla geldi.

Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Beren Saat Kelebek Oldu" başlıklı yazısı şöyle:

"Beren Saat, 35’inci yaş günü için içinden geçenleri yazdı sosyal medyada...

Herkes işin ‘Kenan Doğulu ve evliliklerinde sorun mu var?’ kısmı üzerinde durdu ama satırları kurşun gibi ağırdı oyuncunun.

'İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle, hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak dünyaya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım...'

Fazla duygusal, gereğinden fazla açık sözlü ya da 'Sen ünlüsün, kocan ünlü, daha ne istiyorsun hayattan be kadın?' sözleriyle karşılayabilirsiniz.

Ya da güzel kadın ve dizi oyuncusundan sanatçı olmaya, kozadan kelebeğe geçmek olarak da yorumlayabilirsiniz bu sözleri.

Başkalarının kötülüklerine üzülebilmek ama onların bebek ve masum hallerini de hatırlamak ancak yana yana pişenlerin tercihi olabilir."