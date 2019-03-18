Beren Saat-Kenan Doğulu evliliğinde beklenen son!

Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü mesajında, ilk aşkı Efe Güray'dan bahsetmiş, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti. O günden itibaren çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları iddia edildi.

Beren Saat ve Kenan doğulu evliliğinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Takvim gazetesi yazarı Ufuk Özcan bugün 'Beklenen Son' başlıklı bir yazıyla bu konuyu kaleme aldı..

BEREN TEK TEK SİLDİ!

Kenan Doğulu'nun ayrılık iddialarını "Öyle bir şey yok, boşanmıyoruz" açıklamasıyla yalanlamasına karşın Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ve ailesine ait fotoğrafları silmişti

BİR FOTOĞRAF KALDI

Düğün fotoğraflarını da kaldıran güzel oyuncu, eşi Kenan Doğulu'ya ait sadece bu fotoğrafı sayfasında tutuyor.

"AYRILIK VAR MI BİLMİYORUM"

Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, oğlu ile Beren Saat’in ayrılık söylentileri hakkında, “Ben bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz” demişti.

'KRİZ ÇÖZÜLDÜ' DERKEN...

Ayrılacakları haberleri sonrası Kenan Doğulu, eşinin Instagram'da paylaştığı fotoğrafları tek tek beğenmişti. 44 yaşındaki şarkıcının bu hareketi, 'kriz çözüldü' yorumlarına neden olmuştu.

Günlerdir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde flaş bir gelişme daha yaşandı.

İşte Takvim yazarının 'Beklenen Son' başlıklı o yazısı...

Beş yıl önce evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını bilmeyen yoktur.

KIYAMET KOPMUŞ!

Duyduğuma göre güzel oyuncu, boşanmak istediğini eşine iletmiş; hatta boşanma sürecinde maddi olarak hiçbir şey talep etmeyeceğini de belirtince kıyamet kopmuş.

AYRI EVLERDE YAŞIYORLAR

Kenan Doğulu, sorunlarını aşabileceklerini söylese de Beren Saat kararlı! Hal böyle olunca da ikili ayrı evde yaşamaya başlamış.

Kenan, Beren'i ikna eder mi bilmiyorum ama bu ilişki, gündemi meşgul etmeye devam eder... Benden söylemesi...