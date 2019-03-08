Beren Saat sonunda konuştu!

Kenan Doğulu ile Instagram’daki düğün fotoğraflarını silip ayrılık sinyali veren Beren Saat, önceki gün Arnavutköy’deydi.



Oyuncu, bu şok hamlesi sorulunca ‘Zaman verin, düşüneyim’ diyerek kafa karıştırdı.

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, sonunda ortaya çıktı. Önceki gün Kuruçeşme'de objektife yansıyan oyuncu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti.

Beren Saat, boşanma iddialarına sessiz kaldı. Oyuncu, 5 yıl önce ABD'de evlendiği popçuyla sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını silmişti.

Oyuncuya, bu şok hamlesinin nedeni sorulunca ise "Bana biraz zaman verin, düşüneyim" deyip kafa karıştırdı. Kenan Doğulu ile sona geldiği konuşulan güzel oyuncu, bu yanıtıyla da her şeyi zamana bıraktığını kanıtlar gibiydi.

'BOŞANMA YOK' DEMİŞTİ AMA...

Kenan Doğulu, iddialara "Boşanma yok" diyerek cevap vermişti. Günler sonra alışverişte görüntülenen Beren Saat, epey keyifsizdi.