Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'dan sürpriz karar!

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile stüdyoya girdi. Doğulu’nun yeni çıkaracağı albümle yakından ilgilenen oyuncu, hayranlarına bir de sürpriz yapacak.

Daha önce katıldığı TV programlarında şarkılar söyleyen Saat, bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak. Beren Saat daha önce verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. İkilinin düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçeceği iddia edildi.

Kaynak: İsmail BAYRAK/Hürriyet Kelebek