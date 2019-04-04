Beren Saat'in takipçisine verdiği cevap şaşırttı!

Eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Beren Saat'in Instagram'da bir takipçisine verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada 'çok konuşulanlar' arasına girdi.

Beren Saat, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündemde. Saat'in sosyal medya hesabında yaptığı manidar paylaşımlar da günlerce konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı oyuncunun Instagram'da paylaşılan fotoğrafının altına "Bunun da kafa iyice gitti, toparlar inşallah" yorumunu yazdı.

Beren Saat'ten o yoruma yanıt gecikmedi ve kullanıcıya şu sözlerle yanıt verdi: Hadi inşallah!