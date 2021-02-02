Beren Saat'ten duygu yüklü mesaj: Yıllar önce bugün Kenan ile tanıştık

Aynı ayakkabıyı 2 gün üst üste giyerseniz ne olur?

İsminizin baş harfine göre aşk hayatınız!

Bu görüntüler gerçek!

2021’de göreviniz aşık olmak! Burcunuza göre aşkı nasıl yaratırsınız?