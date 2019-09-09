Beren Saat’ten şaşırtan Kenan Doğulu hamlesi

Fransız DJ Maga ile adı aşk dedikodularına karışan Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya kafa karıştıran yorum geldi.

2014 senesinde yurt dışında hayatlarını birleştiren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu’nun evliliğinde kriz olduğu hatta çiftin boşanacakları iddia edildi. Aylardır haklarında çıkan boşanma iddialarına son noktayı koymayan çiftten Beren Saat’in son hamlesi ise herkesi şaşırttı. Beren Saat, Kenan Doğulu’nun ‘Yaparım Bilirsin’ video klibinin altına alkış ve kalp emojisi koyarak eşi Doğulu’yu tebrik etti.