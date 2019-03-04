Beren tek tek sildi...

Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde eşi Beren Saat’le çıkan boşanma iddialarını yalanmasına rağmen annesi Serpil Doğulu’nun sorulara, “Ben bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz” demesi kafaları karıştırdı.

Kenan Doğulu, Wolkswagen Arena’daki 360 derecek konseriyle bir ilki yaşadı.Şarkıcı, alanın ortasına kurulan 350 m2’lik özel sahnede hayranlarına seslendi. Doğulu, geçtiğimiz günlerde eşi Beren Saat’le çıkan boşanma iddialarını yalanmasına rağmen annesi Serpil Doğulu’nun sorulara, “Ben bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz” demesi kafaları karıştırdı.

BEREN TEK TEK SİLDİ!

Kenan Doğulu'nun ayrılık iddialarını "Öyle bir şey yok, boşanmıyoruz" açıklamasıyla yalanlamasıan karşın Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ve ailesine ait fotoğrafları sildi.

BİR FOTOĞRAF KALDI

Düğün fotoğraflarını da kaldıran güzel oyuncu, eşi Kenan Doğulu'ya ait sadece bu fotoğrafı sayfasında tutuyor.