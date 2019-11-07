BERLİN'DE ÜÇLÜ AKŞAM YEMEĞİ...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşmenin akşam yemeği şeklinde olacağı haber verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşmenin akşam yemeği şeklinde olacağı haber verildi. Müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak bir ilerleme kaydedilmesi beklenmediğini bu nedenle üçlü görüşmede çıtanın düşük tutulduğunu belirten Fileleftheros, Rum Yönetimi’nin oldukça temkinli davrandığını ve Türk tarafının bazı caymalar olmasından korktuğu için üçlü görüşmenin gerçekleşmeme ihtimalini de ihtimal dışı görmediğini yazdı. Gazete Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 25 Kasım öncesinde gerçekleştireceği temasların büyük önem taşıdığına işaret ederek, 25 Kasım sonrasında, 3’lü görüşme sonuçlarını değerlendirmek ve beşli konferansa zemin hazırlamak için Lute’un müdahil taraflarla ikinci bir temas turu yapabileceğine işaret etti. Güney’de, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşmek üzere 15 Kasım’da Ada’ya gelmesi beklenen Lute’un bu temaslarından, 3’lü görüşmenin sonuçlarının da ortaya çıkabileceği beklentisi hakim. Rum tarafının bütün olasılıklara karşı hazırlandığı ve Kasım’ın ikinci yarısı yaklaştıkça Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıların da yoğunlaşacağı kaydedilen habere göre, Saray’da, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis başkanlığında teknokratik, Anastasiadis başkanlığında da siyasi düzeyde toplantılar gerçekleştiriliyor. Teknokratik düzeydeki toplantılar Kıbrıs ve Berlin’deki toplantılardan önce veya sonra çıkabileceklerle ilgiliyken, siyasi düzeydekiler ise Anastasiadis’in hükümetteki ve partideki bazı eski çalışma arkadaşlarıyla görüş alış verişi şeklinde yapılıyor. Gazete, Kıbrıs sorununa dair önümüzdeki toplantıların bütün taraflarca belirleyici addediliyor olmasına karşın vatandaşlıklar konusundaki gelişmelerin dikkatleri iç cepheye odaklamakta olduğuna dikkat çekti. Haravgi, Rusya’nın ve Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin 25 Kasım’daki üçlü görüşmeye destek belirttiklerini yazdı. Habere göre, Rusya Büyükelçiliği facebook hesabından yaptığı paylaşımda 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek Akıncı-Guterres-Anastasiadis üçlü görüşmesini selamladı ancak nihai kararın, hazır reçeteler dayatılmadan alınması gereğine dikkat çekti. İki liderin, Kıbrıs’ta adil ve tam bir hal çaresi için müzakerelerin yeniden başlaması için anlaşmaya varma isteklerine destek belirtilen paylaşımda “Nihai kararın, dıştan müdahaleler ve hazır reçeteler dayatılmadan Kıbrıslılar tarafından alınmasını önemli buluyoruz” denildi.