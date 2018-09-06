BEŞ FARKLI YERİ SOYDU!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da beş farklı iş yerine girerek toplam 47 bin TL, 9 bin 600 Stg ve 500 Euro nakit para çalan Okey Kingley Onuegbu tutuklandı.

Mağusa’da Haziran ve Ağustos ayları içerisinde 5 farklı iş yerine girerek toplam 46 bin 844 TL, 9 bin 600 Stg., 500 Euro, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 3 adet kamera kayıt cihazı sirkat eden zanlı Okey Kingley Onuegbu hakkındaki soruşturmanın etki edebileceği kısmı tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Onuegbu, davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Okey Kingley Onuegbu’nun, 26 Haziran-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında 5 ayrı iş yerinde meydana gelen “Bina açma”, “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.Tahkikat memuru, zanlının 26 Haziran 2018 tarihinde “Stüdyo Tamel” isimli iş yerine girerek 1 adet dizüstü bilgisayar ve 300 TL parayı sirkat ettiğini belirterek, zanlının yine ayni gün “FastEasy Finans Ltd.” isimli iş yerinin penceresini hasara uğratıp açtığını ve 1 adet kamera cihazını kırıp hasara uğrattıktan sonra 164 TL parayı sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 8-9 Ağustos 2018 tarihinde ise“Coldwell Banker Smart Plus” isimli emlakçıya girerek 1 adet kamera kayıt cihazını, 1 adet küçük para kasası ve içerisinde bulunan 880 TL parayı sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru, 10-11Ağustos 2018 tarihleri arasında ise “Faydalı Eczanesi” isimli iş yerine girerek 1 adet kamera kayıt cihazını ve 500 TL parayı sirkat ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının son olarak 14-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında “Noyanlar Construction Ltd.” isimli iş yerine girerek toplam 45 bin TL, 500 Euro ve 9 bin 600 Stg. para ile 1 adet kamera kayıt cihazını sirkat ettiğini belirtti. Zanlının 21 Ağustos tarihinde tespit edilerek tutuklandığını anımsatan tahkikat memuru, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Zanlının Nijerya uyruklu ve öğrenci olduğunu ifade eden tahkikat memuru, zanlının KKTC’ye 18 Mart 2018 tarihinde giriş yaptığını ve bu tarihten kısa bir süre sonra maddi durumu kötü olduğundan ve kalacak yeri olmadığından dolayı 26 Haziran 2018 tarihinden beri konu suçları işlemeye başladığını belirtti. Tahkikat memuru, kalacak yeri olmayan zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Okey Kingley Onuegbu’nun davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.