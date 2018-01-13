Beş Milyon Liralık Kutlama!

Oyuncu olarak kazandığı başarılar sonrası reklam dünyasının da ilgisini çeken Fahriye Evcen, marka yüzü olduğu L’Oréal Paris’le yaptığı anlaşmanın 4'üncü yılını kutladı.

ZAMLI ANLAŞMA

Güzel oyuncu ilk yıl için 1 milyon 200 bin liraya imza atmıştı. Oyuncu ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl için yaptığı zamlı anlaşmalar sonrasında 5 milyonun üzerinde kazanç elde etmesini de kutlamış oldu.