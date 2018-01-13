Beş Milyon Liralık Kutlama!
Beş Milyon Liralık Kutlama!
A+A-
Oyuncu olarak kazandığı başarılar sonrası reklam dünyasının da ilgisini çeken Fahriye Evcen, marka yüzü olduğu L’Oréal Paris’le yaptığı anlaşmanın 4'üncü yılını kutladı.
ZAMLI ANLAŞMA
Güzel oyuncu ilk yıl için 1 milyon 200 bin liraya imza atmıştı. Oyuncu ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl için yaptığı zamlı anlaşmalar sonrasında 5 milyonun üzerinde kazanç elde etmesini de kutlamış oldu.
Etiketler : Fahriye Evcen, L’Oréal Paris
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.