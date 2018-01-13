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Beş Milyon Liralık Kutlama!

Beş Milyon Liralık Kutlama!

Beş Milyon Liralık Kutlama!

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Oyuncu olarak kazandığı başarılar sonrası reklam dünyasının da ilgisini çeken Fahriye Evcen, marka yüzü olduğu L’Oréal Paris’le yaptığı anlaşmanın 4'üncü yılını kutladı.

ZAMLI ANLAŞMA

Güzel oyuncu ilk yıl için 1 milyon 200 bin liraya imza atmıştı. Oyuncu ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl için yaptığı zamlı anlaşmalar sonrasında 5 milyonun üzerinde kazanç elde etmesini de kutlamış oldu.

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