BEŞİ ÖLDÜRDÜ İKİSİ İZLEDİ!

Keneddy T. Dede, cinayetinin 7 zanlısı aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Polis zanlılardan 5’ne “Adam öldürme” diğer ikisini ise “suç örtme” suçlaması getirdi

Devrim DEMİR

Ocak ayında evinden kaçırılarak öldürülen 28 yaşındaki Keneddy T. Dede’nin öldürülmesi ile ilgili 7 kişinin soruşturması tamamlandı. Polis bir buçuk aydır yürüttüğü soruşturmada yeni kanıtlara ve birçok ifadeye ulaştı.

Cinayetle bağlantılı tutuklu bulunan zanlılar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Kızıltaç , 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D., arasında polis suç ayrımına gitti.

Yapılan sorgulamada ifade veren zanlılardan Aydan Kızıltaç ve 16 yaşındaki B.Ç., “Suçu örten” ve “Ağır bir suç işlemede ihmal” davaları getirildi.

Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu ve 17 yaşındaki S.D.’ye “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” davaları getirildi.

Aleyhlerinde alınan 7’şer günlük ek tutukluluk süreleri dolan zanlılar, dün polisin geniş güvenlik önlemi altında teminat talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmanın tamamlanması ile birlikte Müfettiş Erkan Yahat, cinayetin işleniş şekli ile ilgili mahkemede detay verdi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, işlenen suçların ciddiyetine dikkati çekti zanlılara getirilen davalara değindi. Asafoğulları, “Katillik” suçlaması ile tutuklu bulunan Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu ve 17 yaşındaki S.D.’nin ileride yargılanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Asafoğulları, aynı suçla bağlantılı poliste tutuklu bulunan Aydan Kızıltaç ve 16 yaşındaki B.Ç.’nin ise davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 7’şer bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 75’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmalarına emir verdi.

Yahat: Tüm zanlılar olay yerindeydi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, cinayet anında tüm zanlıların olay yerinde olduğunu belirtti.

Müfettiş Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın borç para verip alamadığı gerekçesi ile 29 Ocak’ta yanına diğer zanlıları da alarak Hacı Bektaş Sokak Kaliland Bölgesi, Kuzenler apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin evini bastıklarını anımsattı.

Yahat, zanlıların alacak verecek meselesi yüzünden Dede’yi evde ciddi şekilde darp ettikten sonra, Kurucu’ya ait araçla Dede’yi Çanakkale Gölet’ine götürerek orada şekilde döverek ölümüne sebep olduklarını kaydetti.

Müfettiş Yahat, bir buçuk aydır süren soruşturmada polisin yaptığı inceleme ve aldığı ifadelerini sıraladı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Yahat, zanlılar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu ve 17 yaşındaki S.D.’nin 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine, zanlılar Aydan Kızıltaç ve 16 yaşındaki B.Ç.,’nin ise teminata bağlanması talebinde bulundu.

Zanlılar birbirlerini tehdit ediyor

Teminat talebinin ardından söz hakkı alan Nidai Şanlı’nın avukatı önceki gece Gazimağusa Polis hücrelerinde tutuklu bulunan müvekkilinin tuvalete gittiği esnada, 17 yaşındaki anlı S.D.’nin kendisine “İfadeni değiştir çocuklarına ben bakarım, benim taşla vurmadığımı söyle” şeklinde teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

Avukat, Zanlı Zekeriya Kurucu’nun ise “Vurmadım ben adam ol doğruyu söyle” şeklinde müvekkilini tehdit ettiğini de öne sürdü. Müfettiş Erkan Yahat, avukatın bu yöndeki beyanını doğrulayarak, zanlı Şanlı’dan böyle bir ifade aldığını açıkladı.

Tekmelerle etkisiz hale getirdiler

Zanlı S.D.’nin avukatı müvekkiline getirilen “adam öldürme” suçlamasına itiraz etti, Yahat’ın cinayetle ilgili bilgi vermesini talep etti.

Yahat, Demirtaş’ın talebi üzerine Dede’nin evinden tekme tokat dövülerek alındığını, apartmanın girişinde yere düşen Dede’yi zanlıların tekme atarak etkisiz hale getirip Kurucu’nun aracı ile Gölete götürdüklerini anlattı.

Yahat, zanlıların verdiği ifadede Dede’ye taşla vuranlardan birinin de 17 yaşındaki S.D., olduğuna daire ifade bulunduğunu söyledi.

İldeniz: Maktül darp edilerek öldürüldü

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, zanlıların tutuklu yargılanmaları gerektiğine dikkati çekerek işlenen suçun ‘Katillik’ ve bu suçun cezasının müebbet hapsi olduğunu anımsattı.

Asafoğulları: Toplumsal infiali değerlendirmek gerekir

Cinayet davası getirilen zanlıların mahkemede hazır olmalarını sağlamak için tutuklu yargılanmalarının esas olduğuna değinen Yargıç Gökhan Asafoğulları,

5 zanlının da tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Aileler isyan etti

Cinayetle suçlanan zanlıların yakınları dün yine mahkemedeydi. Zanlı aileleri Nidai Şanlı’ya öfke kustu. Şanlı’nın yakınının mahkemeye gelmesi ile ortalık karışınca polis müdahale etmek zorunda kaldı. Güçlükle sakinleşen aileler, yakınlarının cezaevine gitmesi ile mahkemeden ayrıldı.

Havadis