Beşiktaş Martins Indi için teklifini yaptı!

Stoper arayışını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Stoke City formasını giyen Hollandalı yıldız Bruno Mantins Indi için kiralama teklifi yaptı. Anlaşma çok yakın...

Abdullah Avcı'nın ısrarla sol ayaklı stoper istemesi nedeniyle 4 koldan arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Bruno Mantins Indi sesleri yükseliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU

Siyah-beyazlılar, İngiltere Championships takımı Stoke City'de forma giyen Hollandalı yıldız için düğmeye bastı. Yönetimin, Stoke City'le satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Martins Indi ile büyük oranda anlaştığı, İngiliz kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği belirlendi. Daha önce Porto ve Feyenoord formasını giyen yıldız futbolcu güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.