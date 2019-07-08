Beşiktaş saat sayıyor! İlk transfer...

Başarılı futbolcuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, yıldız isme kavuşmak için saatleri sayıyor... Ülkesi ABD’yle CONCACAF Gold Cup finaline çıkan kanat oyuncusu hafta içinde İstanbul’da olacak. Kartal, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu doğrultuda ilk olarak geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd’la anlaşma sağlamıştı. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü Vitoria Guimaraes’le 2.4 milyon euroya el sıkışan siyah-beyazlılar, futbolcuyla da seneliği 1 milyon eurodan 4 senelik sözlü anlaşmıştı.

Transferde ilk bombayı bu isimle patlatmak için geri sayımda bulunan Kara Kartal, bu oyuncuya kavuşmak için saatleri sayıyor. Ülkesi ABD’nin formasıyla CONCACAF Gold Cup’ta mücadele eden tecrübeli isim, dün gece Meksika ile oynadıkları final maçının ardından rotasını Türkiye’ye çevirdi. Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’un yolunu tutacak olan tecrübeli ismin, finalin ardından en geç çarşamba günü İstanbul’da olması bekleniyor.

Aylık maaşı 13 bin euroydu

Geçen sezonun ikinci yarısında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, 14 karşılaşmada süre alıp 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Boyd, sarı-kacivertlilere aylık 13 bin euroya imza atmıştı.