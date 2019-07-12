Beşiktaş stoperini buldu!
Sürpriz isim...
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Savunma arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine Filip Helander ismi geldi.
İskoç basınında yer alan haberde, Bologna forması giyen 26 yaşındaki savunmacı için Glasgow Rangers’ın tek rakibinin siyah-beyazlılar olduğu yazıldı.
İki kulübün İsveçli stoper için karşı karşıya geldiği ve Beşiktaş’ın Helander’ı kadrosuna katmayı çok istediği haberde yer aldı.
Etiketler : Beşiktaş, Filip Helander
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