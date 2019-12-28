Beşiktaş taraftarından hakeme tepki!

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ederken mücadelenin 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus’un sarı kart gösterdiği 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itiraz ederek hakeme bir şeyler söyledi ve bunun üzerine Aydınus, Nadir’i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, hakemin kararına tepki gösterdi.

VAR'la kırmızı

Maçın 35. dakikasında Gençlerbirliği'nde Yasir, Adem Ljajic'e yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. Sarı kart sonrası VAR'dan uyarı geldi. Hakem Fırat Aydınus pozisyonu monitörden izledi ve 35. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş taraftarı tekrar hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Taraftarlar, ‘Eyyam yapsana eyyam yapsana Fırat Aydınus eyyam yapsana ‘ diye bağırdı.

Beşiktaş'tan TFF'ye VAR talebi gelmişti

Siyah-beyeazlı kulüp, Fenerbahçe derbisinde VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat ek süre vermişti. Bunun üzerine TFF yaptığı açıklamada, “IFAB’ın ülke federasyonlarına bildrildiği üzere ‘VAR’ kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılamayacağı belirtilmiştir” ifadeleri kullanıldı.