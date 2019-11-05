Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

İdmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 11.30’da özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından karayolu ile Braga'ya geçecek. Siyah-Beyazlılar, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30’da yapacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı TSİ 21.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek.