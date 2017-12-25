BEŞİKTAŞ'A SÜPRİZ 10 NUMARA!

Beşiktaş resmen başlamasa da devre arası transfer dönemine çok hızlı girdi. Vida ve Arda derken Cenk Tosun ve Tosic'in gitme ihtimaline ve Demba Ba'nın geri dönme durumu da eklenince oldukça hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Cenk Tosun'a Everton'un yaptığı teklifin değerlendirmeye alındığı ve karar aşamasında olunduğu dönemde Demba Ba sosyal medya hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirdi. Beşiktaş'a bedavaya imza atacak olan Senegalli golcünün bu hareketi kulübü ile bonservis sorununu çözdüğü anlamına da geliyor.

Beşiktaş'ta yaşanan tüm bu baş döndürücü gelişmeler özetle şöyle:

Vida'da resmi imza bekleniyor. Arda Turan transferinde son aşamalara gelindi. Barcelona ile yapılan görüşmelerdeki şartlar İspanyol devi tarafından kabul edilirse Arda imzayı atacak. Cenk Tosun Everton ile anlaştı ve top kulüplerin imzasında. Beşiktaş, Cenk'in transferinden yaklaşık 25 Milyon euro bonservis bedeli kazanacak

Cenk'in ilk alternatifi Demba Ba. Siyah-Beyazlıların eski oyuncusu kısa sürede açıklanabilir. Tosic ise İngiliz ve Alman kulüplerinin kıskacında.Teklifler 4-5 milyon Euro'ya çıkarsa Tosic de ayrılacak isimlerden birisi.

Sosa yeniden gündemde