Beşiktaş’ın borcu resmen açıklandı…

Siyah beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olduğu Divan Kurulu'nda açıklandı...

Beşiktaş’ın güncel borç durumu bugünkü Divan Kurulu’nda açıklandı. Mevcutlar ve alacaklar toplamı 376 milyon 157 bin TL olarak belirlenirken, borçlar toplamı 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olarak hesaplandı.

ÖNCE DÜŞTÜ, SONRA YÜKSELDİ

2.4 milyar TL’lik bu borcun geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 885 milyon 855 bin TL idi. Bir yılda yaklaşık 609 milyon TL’lik bir artış yaşandı. Öte yandan 376 milyon 157 bin TL mevcutlar ve alacaklar kalemi ise bir yılda yaklaşık 92 milyon TL arttı.