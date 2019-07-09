Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş,son olarak Hamburg'da forma giyen Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi.

Alman orta saha futbolcusu Lewis Holtby, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da tamamlayan Holtby'nin sözleşmesi sona ermiş ve boşa çıkmıştı.

28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, havaalanından tesislere doğru hareket etti.,

Geçtiğimiz sezon 31 resmi müsabakada forma giyen Holtby, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.