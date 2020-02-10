Beşiktaş'ta Boateng şaşkınlığı!

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Boateng performansı ile herkese kendisini hayran bıraktı.

Beşiktaş'ın sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında sonradan oyuna giren siyah beyazlıların yeni transferi Kevin Prince Boateng, herkesi kendisine hayran bıraktı.

2. yarıda oyuna giren ve takımının ikinci golünü atan Ganalı star daha ilk maçta çok şeyler yapacağını gösterdi Teknik Direktör Yalçın'ın da Boateng için, "Bu kadarını beklemiyordum. Önemli bir kozum olacak" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.