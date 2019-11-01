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  3. Beşiktaş'ta 'Kral' sevinç!
Beşiktaş'ta 'Kral' sevinç!

Beşiktaş'ta 'Kral' sevinç!

Beşiktaş'ta 'Kral' sevinç!

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz da kadroda yer aldı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Futbol Takımımız, Süper Lig’in 10. haftasında yarın (2 Kasım) saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

 

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:

 

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Victor Ruiz

Umut Nayir

Güven Yalçın

Oğuzhan Özyakup

Tyler Boyd

Atiba Hutchinson

Mohamed Elneny

Burak Yılmaz

Necip Uysal

Muhayer Oktay

Adem Ljajic

Pedro Rebocho

Domagoj Vida

Jeremain Lens

Kartal Kayra Yılmaz

Erdem Seçgin

Gökhan Gönül

Abdoulay Diaby

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