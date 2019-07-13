Beşiktaş'ta kriz! Yeni sezon formaları...

Beşiktaş'ta forma lansmanı yapılmadan, forma üreticisi tarafından internet üzerinden satışa sunulması tepkiye neden oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forma krizi yaşanıyor.

Üretici firma, Beşiktaş'ın forma lansmanını beklemeden formaları internet üzerinden satışa sundu. Konu ile ilgili resmi siteden açıklama yapan Beşiktaş, durumun bir hatadan kaynaklandığı ve söz konusu yerden satış yapılmayacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Forma tedarikçimiz adidas’ın Almanya merkezli e-ticaret operasyonundaki teknik bir hatadan dolayı formalarımız adidas Türkiye web sitesinde yanlış fiyat bilgisiyle görüntülenmiştir.

Formalar henüz stokta olmamakla birlikte en kısa sürede sayfanın kaldırılacağı, siparişlerin iptal olacağı ve hiçbir satışın gerçekleşmeyeceği bilgisi alınmıştır.

Formalarımızın henüz satışa çıkmadığını, adidas’ın Kartal Yuvası’ndan önce herhangi bir satışa sunma durumu olmadığını, planladığımız lansmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve gerekli duyuruların ilerleyen günlerde kulüp kanallarımızdan yapılacağını taraftarımızın bilgisine sunarız.