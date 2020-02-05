Beşiktaş'ta şok gelişme!

Beşiktaş'ta U19 teknik direktörü Yasin Sülün'ün görevine son verildi

Beşiktaş'ta altyapı hocalarından U19 takımının teknik direktörü Yasin Sülün'ün görevine son verildi.

Siyah beyazlı kulüp altyapı giderlerini kısmak için U19 takımı hocası Yasin Sülün'ün görevine son verdi. Daha önce Beşiktaş altyapı sorumluluğu da yapan Yasin Sülün’ün gönderilmesi şok etkisi yarattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A lisansına sahip Sülün’ün gönderilmesi konusunda yönetimle görüşeceği ileri sürüldü.