Beşiktaş'tan 3 bomba birden!

Yeni sezona yer aldıkları 2 ligde de şampiyonluk parolasıyla giriş yapan siyah- beyazlılar, önce UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında havlu atmış sonrasında da Süper Lig’de 17 haftayı lider Başakşehir’in 9 puan gerisinde kapatmıştı.

Bu görüntüsüyle beklenenin gerisinde kalan ve taraftarını üzen Beşiktaş’ta yönetim, ikinci yarıda bambaşka bir Kara Kartal oluşturmak için düğmeye bastı.

Bu doğrultuda ara transfer dönemini en iyi şekilde kullanmayı planlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda ocak ayında 3 bölgeyi güçlendirme kararı aldı.

Kara Kartal’ın ilk etapta hücum hattına yeni bir isim kazandırmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Avrupa’da transfer harekâtına başlayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor’la yol ayrımında bulunan Burak Yılmaz’ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

Ek olarak yüksek maliyeti sebebiyle sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilen Pepe’nin yerini de bir stoperle doldurmayı amaçlayan yönetim, geçen sezon da gündemde yer alan Hollanda Ligi ekibi PSV’nin Fransız savunmacısı İsimat Mirin’i tekrar gündemine aldı.

Güneş’in eski öğrencisi...

Forvet ve stoper bölgelerine ek olarak Gökhan Gönül’ün tek alternatif olarak görev yaptığı sağ bek hattını da güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda Şener Özbayraklı için temasta bulunuyor.

Fenerbahçe’de beklediği kadar forma şansını bulamayan ve sarı-lacivertlilerin de yollarını ayırmaya sıcak baktığı Şenol Güneş’in eski öğrencisi için takas formülü masada...

Kartal’ın, sağ bekte Şener’in alternatifi olarak da Lyon’lu Rafael’i belirlediği kaydedildi.