Beşiktaş'tan çifte bomba!

Siyah-beyazlılar kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldızı da kadroda tutmak istiyor. Ljajic için Torino’ya 6.5 milyon euro ödemesi gereken yönetim, ihtiyaç halinde bir oyuncuyu elden çıkaracak.

Beşiktaş’a devre arası gelen ve attığı gollerle taraftarların büyük sevgisini kazanan Shinji Kagawa ile orta sahadaki performansıyla alkışları toplayan Adem Ljajic şimdiden yönetimin birinci gündem maddesi oldu. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldızı kadroda tutmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki dönemde ciddi bir sağlık problemi yaşamaması halinde Kagawa’nın bonservisini Borussia Dortmund’dan almayı planlıyor. Alman ekibiyle sözleşmesi 2020’de bitecek 29 yaşındaki Japon yıldız da şu an için Kartal’da kalmaya sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlılar satın alma opsiyonu 6.5 milyon euro olan Adem Ljajic için formül bulmaya çalışacak. Ljajic’in bonservisini Torino’dan almaya kararlı olan yönetim gerekirse kadrodaki bir başka ismi, yetenekli oyuncu için elden çıkaracak. Adriano ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar; Quaresma, Vida ve Medel gibi oyunculardan birini sezon sonu satarak Ljajic’in bonservisini almayı planlıyor.

Bu arada sağlıklı olması halinde Kagawa ve Ljajic’i aynı anda ilk 11’de oynatmayı düşünen Teknik Direktör Şenol Güneş’in, bu futbolcuların bonservisinin alınmasının çok doğru bir hamle olacağını söylediği öğrenildi. Sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılacak olsa bile Başkan Fikret Orman’a yeni sezon planlaması için destek veren Güneş’in, özellikle Adem Ljajic’in takıma büyük katkı sağlayacağını aktardığı ifade edildi.