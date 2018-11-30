Beşiktaş’tan tarihi geri dönüş!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 2-0'dan gelerek 3-2 yenmesi, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki geri dönüşleri akıllara getirdi

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç’in Sarpsborg takımını 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi, Türk temsilcilerinin uluslararası organizasyonlardaki geri dönüşlerini hatırlattı.

Avrupa’nın 2 numaralı kupasında Norveç temsilcisi Sarpsborg’a konuk olan siyah-beyazlılar, ilk dakikada Rashad Muhammed, 6. dakikada ise Tobias Heintz’ın golleriyle 2-0 geri düştü. Beşiktaş, kazanamaması durumunda gruptan çıkma iddiasını yitireceği maçın ilk yarısını bu skorla geride kapattı.

Soğuk hava ve suni çim sahanın futbolcuları zorladığı mücadelenin ikinci yarısında rakibine oranla iyi oynayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens’in 62 ve 90, Vagner Love’ın ise 66. dakikadaki golleriyle geri döndü.

Beşiktaş’ın Sarpsborg karşısındaki geri dönüşü, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki 2 ve farklı skorla geriden gelip kazandığı maçları akıllara getirdi.

UEFA’DAN BEŞİKTAŞ’A GERİ DÖNÜŞ

UEFA’nın Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş’ın geri dönüşünü övdü.

Siyah-beyazlı ekibin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın gollerini veren UEFA, paylaşımına “Ne geri dönüş ama.” ifadesini kullandı.

UEFA, kartal emojisini eklediği paylaşımında Beşiktaş’ı alkışladı.