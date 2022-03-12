Soğuk havanın etkili olduğu bölgede Beşparmaklara kar yağdı, sabahın erken saatlerinde dağlar beyaza büründü.

Kuzeyden gelen ve yaklaşık bir hafta – 10 gün boyunca Kıbrıs’ı da etkisi altına alacağı duyurulan soğuk hava kütlesinin etkisiyle dün sabah da Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşmişti.

Sağanak geçişlerin de yaşandığı bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 10 derece altında 10-13 derece dolaylarında seyrediyor.