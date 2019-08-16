BES'TEN HÜKÜMETE TİYATRO TEPKİSİ!
BES, hükümeti eleştirdi
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Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un Devlet Tiyatrosu için yazdığı oyuna, UBP-HP Hükümeti tarafından sansür uygulandığını savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Yalınkaya BES Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti, oyundaki “sakıncalı” gerekçeyi ciddiyetle açıklamaya çağırarak, “Sanat özgürlüktür, demokrasidir, muhalefettir, eleştiridir, kültürdür, eğitici ve öğreticidir” ifadelerini kullandı.
Etiketler : BES, Mustafa Yalınkaya, sansür, tepki
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