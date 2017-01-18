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BETON BARİYERE ÇARPTI

BETON BARİYERE ÇARPTI

Zifiri karanlık olan Metehan-Alayköy Çevre Yolu'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaza yaptı

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Mehmet KARA

Aydınlatması olmayan Metehan-Alayköy Çevre Yolu'nda, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü Dilan Kuvacı yaralandı.

Kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan PB 545 plakalı otomobil, orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine “112 sağlık ekipleri” olay yerine sevk edildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan genç sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekibi, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Kıbrıs

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