BEYAN YAPMAYAN ÜRETİCİLER DİKKAT!

Genel Tarım Sigortası Fonu, bugün ve yarın ürün beyanı alacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018–2019 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 13.11.2019 –14.11.2019 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) beyan alınacaktır.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecektir.