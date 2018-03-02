'BEYAZ SHOW’LA İLGİLİ FLAŞ KARAR!

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen 'Beyaz Show' bu akşam yayınlanmayacak.

Kanal D'de cuma akşamları canlı yayınlanan 'Beyaz Show'un, Hatay’ın Hassa ilçesi karşısındaki bölgeden gelen şehit haberleri nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyeceği açıklandı.

Konu hakkında açıklama yapan sunucu Beyazıt Öztürk, "Çok üzgünüz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin" dedi.

'Beyaz Show' programı, yeni bölümü ile 9 Mart Cuma akşamı Kanal D’de yayınlanacak.