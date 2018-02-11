Beyaz'dan güldüren Tarkan taklidi: 'Baba olamıyorum'

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın baba olacağın duyurduğu video sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Tarkan'ın videodaki ilginç tavırları ise çok konuşulunca, Beyaz da Tarkan'ı canlı yayında taklit etti. Bekar geçen yıllara rağmen kendiyle barışık şekilde dalga Beyaz'ın hareketleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından açıklamış, mutlu haberi, 'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurmuştu.

Tarkan o videoda şunları söylemişti: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."