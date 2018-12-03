Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif!

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' programında Hadise'ye yaptığı teklif ile herkesi şaşırttı.

TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' programına Beyazıt Öztürk damga vurdu.

Programın bir bölümünde şarkıcı Hadise'ye dönen Beyazıt Öztürk, "Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten içten söylüyorum. Benimle sevgili olur musun?" dedi.

Beyaz'ın bu teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hadise, ünlü sunucunun şaka yaptığını öğrenmesinin ardından 'Ben ne soru gelirse gelsin benden büyüklere saygı duyup dinlerim' dedi.