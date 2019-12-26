Beyin gücüyle kilo verdim
Beyin gücüyle kilo verdim
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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken İzel, mide ameliyatı olduğu iddiasını yalanladı.
Şarkıcı, “Mide ameliyatı ile zayıfladığımı söylüyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle sağlık açısından böyle bir şeye asla kalkışmam” dedi. Zayıflamasının sırrını şarkı söylemek olduğunu vurgulayan İzel, “Beyin gücümle kendimi zayıf olduğuma inandırdım ve böylelikle kendimi rahatlattım” diye konuştu.
Etiketler : İzel, kilo verme, beyin gücü
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