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Beyin hasarını belirleyen kan testine onay

Beyin hasarını belirleyen kan testine onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), travmatik beyin hasarlarını teşhis etmede yardım edecek kan testine onay verdi

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Beyin hücrelerinde bulunan ve kafaya gelen bir darbenin ardından kan dolaşımına geçen iki proteini tespit edebilen testin, travmaları 12 saat içinde saptayabildiğine dikkat çekilen açıklamada, kan testinin pozitif çıkması durumunda hastaların beyin tomografisinin çekileceği vurgulandı.

FDA Müdürü Dr. Scott Gottlieb, testin hastalara yeni teknolojiler sağlama ve hastaların radyasyona gereksiz maruz kalmasını azaltma amaçlarıyla örtüştüğünü ifade etti.

Kan testi ilk olarak hastanelerin acil servis bölümünde uygulanacak.

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