BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ!
Acı haber geldi!
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Cumartesi günü saat 12.00’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kübra Ulu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
Alayköy’den Lefkoşa Lefkoşa istikametine doğru seyreden GA 863 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Kübra ULU, ağır yaralandığı kaza sonrası D0. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
İki gündür yoğun bakımda tutulan Ulu'nun, bu sabah beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
Kıbrıs Postası
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Etiketler : Kübra Ulu, beyin ölümü, kaza
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