Beyin yakan liste!

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından hangi ünlü ismin hangi ünlüyle konuşmadığını belirten bir liste açıkladı.

Ünlüler dünyasında kim kiminle kavgalı, kim kiminle küs? Sunucu Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı programda hazırladığı listeyi takipçileriyle paylaştı. Pek çok ünlü ismin yer aldığı listenin bir hayli kalabalık ve karışık olması dikkatlerden kaçmadı.

DEMET AKALIN 30'U AŞKIN KİŞİYLE KONUŞMUYOR

Listede en dikkat çeken isim Ece Erken’in 'P.Kraliçesi' olarak yazdığı Demet Akalın oldu. Akalın 30’u aşkın kişiyle görüşmüyor.

Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ‘Beynimiz yandı’ notunu düştü ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiden beğeni aldı.