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BEYKÖY'DE ATIŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR

BEYKÖY'DE ATIŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR

O tarihe kadar devam edecek...

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Beyköy’de bugünden itibaren 14 Şubat Cuma gününe kadar atış eğitimleri yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, atış eğitimlerinin 08.00-18.00 saatleri arasında icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihlerde atış alanı ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.

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