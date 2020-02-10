BEYKÖY'DE ATIŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR
O tarihe kadar devam edecek...
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Beyköy’de bugünden itibaren 14 Şubat Cuma gününe kadar atış eğitimleri yapılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, atış eğitimlerinin 08.00-18.00 saatleri arasında icra edileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu tarihlerde atış alanı ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.
Etiketler : Beyköy, atış eğitimleri
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