BEYKÖY'DE ATIŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR

Beyköy’de bugünden itibaren 14 Şubat Cuma gününe kadar atış eğitimleri yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, atış eğitimlerinin 08.00-18.00 saatleri arasında icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihlerde atış alanı ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.