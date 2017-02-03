BEYONCE'DAN YENİ HAMİLELİK POZLARI!

İkiz bebek beklediğini açıklayan Amerikalı pop yıldızı Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

Beyonce, internet sitesi üzerinden "Carter”lar diye imzaladığı mesajında, "Aşkımızı ve mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Ailemiz iki kişi daha büyüyor. Hepinize iyi dilekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sanatçının 5 yaşındaki kızı Blue Ivy de bazı karelerde annesi ile birlikte poz verdi.

Amerikalı ünlü pop yıldızı, kendisi gibi sanatçı olan eşi Jay Z ile 2008 yılında evlenmişti.

Beyonce, internet sitesi üzerinden "Carter”lar diye imzaladığı mesajında, "Aşkımızı ve mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Ailemiz iki kişi daha büyüyor. Hepinize iyi dilekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sanatçının 5 yaşındaki kızı Blue Ivy de bazı karelerde annesi ile birlikte poz verdi.

Amerikalı ünlü pop yıldızı, kendisi gibi sanatçı olan eşi Jay Z ile 2008 yılında evlenmişti.