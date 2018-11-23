BİBERLER ZEHİRLİ ÇIKTI!
3 üründe limit üstü kalıntı!
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi 16 Kasım-22 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde, Pamuk tohumu küsbesi, Üzüm çeşitleri, Elma Çeşitleri,Armut çeşitleri, Cennet Meyvesi, Patates, Buğday unu, Ayva, Yeşil Acı Biber,Çeri Domates, Kırmızı Acı Biber, Acı Pul Biber, Tatlı pul biber, Arpa, Susam olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup, 3 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Ürünlerden alınan numunelerin labaratuvar analiz sonuçlarına göre, iki farklı tarihte SVS Ltd’e ait 2 adet Ankara Armutu ve Nuri Ersoy’a ait Ankara armutunda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerde Patlıcan çeşitleri, Ispanak, Çiçek lahanası, Dere otu,Roka, Maydanoz, Pazı, Gollandro, Domates, Salatalık, Biber çeşitleri, Kabak, Semizotu olmak üzere 27 numuneden 25’I temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Ürünlerden alınan numunelerin laboratuvar analiz sonuçlarına göre Aydınköy’de Muharrem Birsin’e ait acı biberde ve Mağusa’da Mehmet Ceylan’a ait semizotunda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Cahit Genç & Co Ltd İthal Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz
2 Nej Gairn Ltd İthal Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz
3 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
4 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz
5 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
7 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
9 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
10 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
11 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
12 Selgün Tic. İthal Patates Temiz
13 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz
14 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz
15 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz
16 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz
17 Babür Ticaret İthal Buğday Unu Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
23 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz
24 Erkan Gök İthal Armut(Deveci) Temiz
25 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
26 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
27 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
28 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Arapkızı) Temiz
29 Svs Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
30 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
31 Şah Baharatları İthal Acı Pul Biber Temiz
32 Erol Şah Baharatları İthal Tatlı Pul Biber Temiz
33 Nuri Ersoy İthal Cennet Meyvesi Temiz
34 Nuri Ersoy İthal Ankara Armut Limit Üstü
35 Nuri Ersoy İthal Gala Elma Temiz
36 Akdeniz Tarım Ürünleri Tepebaşı Patlıcan Temiz
37 Yusuf Duman Tepebaşı Ispanak Temiz
38 Rifat Güleç Geçitköy Çiçek Lahanası Temiz
39 Hediye Avcı Geçitköy Dere Otu Temiz
40 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Roka Temiz
41 Mezide Altunca Çamlıköy Maydanoz Temiz
42 Mezide Altunca Çamlıköy Pazı Temiz
43 Erdinç Gönül Çamlıköy Golyandro Temiz
44 Muharrem Birsin Aydınköy Domates Temiz
45 Kemal Selim Aydınköy Salatalık Temiz
46 Kemal Selim Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz
47 Ali Kandulu Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz
48 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz
49 Muharrem Birsin Aydınköy Acı Biber Limit Üstü
50 Süleyman Özermen Güzelyurt Ispanak Temiz
51 Süleyman Özermen Güzelyurt Kabak Temiz
52 Hakkı Kavaz Yayla Biber Temiz
53 Erdinç Gönül Cengizköy Patlıcan Temiz
54 Mehmet Tuğrul Mağusa Domates Temiz
55 Mehmet Tuğrul Mağusa Sivri Biber Temiz
56 Fatma Fidan Mağusa Hıyar Temiz
57 Fatma Fidan Mağusa Domates Temiz
58 Ömer Coşkun Mağusa Domates Temiz
59 Vehbi Kabak Mağusa Dolmalık Biber Temiz
60 Sinan İster Mağusa Patlıcan Temiz
61 Mehmet Ceylan Mağusa Semizotu Limit Üstü
62 Arif Topbaş Mağusa Domates Temiz
63 Nej Gain Ltd İthal Arpa Temiz
64 Sadamir Ltd. İthal Patates Temiz
65 Helvasan İthal Susam Temiz
66 TÜK İthal Arpa Temiz
67 Halil Kasap Tic. Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
68 Halil Kasap Tic. Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz
69 Kemal Tüccaroğlu İthal Susam Temiz
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