BİBERLER ZEHİRLİ ÇIKTI!

Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı…Sivri biber ve kapya biber’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre Mağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde ile Doğancı sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Her iki ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.