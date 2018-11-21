BIÇAKLA KAFASINA VURDU!
Ciddi darp!
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Polis bültenine göre ayrıca; 20.11.2018 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de bir apartmanın giriş kısmında T.Ç.(E-24), katlanabilir bıçağı kapalı vaziyette elinde tuttuğu sırada tartıştığı S.T.(E-25)’nin başına vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmesine müteakip S.T.’de tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile T.Ç’yi karın bölgesinden hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
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