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BIÇAKLA YARALAMA!

BIÇAKLA YARALAMA!

Grine'de bıçaklama!

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YARALAMA

14.10.2019 tarihinde, saat 00:30 sıralarında Girne’de, Canbulat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında, A.D.(E-30) 160 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tartıştığı Burak UZUNHAN’ı tasarrufunda bulunan bıçak ile kolundan yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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