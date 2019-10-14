BIÇAKLA YARALAMA!
Grine'de bıçaklama!
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YARALAMA
14.10.2019 tarihinde, saat 00:30 sıralarında Girne’de, Canbulat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında, A.D.(E-30) 160 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tartıştığı Burak UZUNHAN’ı tasarrufunda bulunan bıçak ile kolundan yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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