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Bıçakla yaralama

Bıçakla yaralama

Bıçakla yaralama

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Boğaziçi Ağıllar bölgesinde dün saat 17.00 sıralarındaA yaşanan tartışma sonucu 40 yaşındaki Cengiz Çakır’ın yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Çakır’ın dudak kısmından yaralanmasına sebep olan 75 yaşındaki N.Ç. aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

BRT

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