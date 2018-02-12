BIÇAKLI KAVGA!

Bugün sabah 03.00 sıralarında, Girne’de, İbrahim Çakartaş Sokak üzerinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, E.B.(E-24) ve H.B.(K-24) bir taraf olup F.A.(E-38), Y.P.(E-28) ve G.P.(K-36) bir taraf olmak üzere, aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, F.A.’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı E.B.’ye (E-24) doğru gelişi güzel salladığı sırada adı edilenin sağ el başparmak ve işaret parmağının kesilmesi sonucu meydana geldi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.