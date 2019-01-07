BICAKLI KAVGADA TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa’da meydana gelen bıçaklı kavga olayı ile ilgili tutuklanan zanlı sayısı 7’ye yükseldi.



Bünyamin Dolgun, Ahmet Manga, Hüseyin Manga, Murat Boran, Burhan Bayandursun ,Ali Erişik’in ardından aranan şahıs Mahmut Yılmaz’da gözaltına alındı. Zanlı Yılmaz dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemede ifade veren polis, 4 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde Ali Erişik, Erkan Bayandursun, Burhan Bayandursun bir taraf, Bünyamin Dolgun, Ahmet Manga, Murat Boran ve Mahmut Yılmaz’ın diğer taraf olup kavga ettiklerini söyledi.



Polis, kavganın sebebinin ise Erkan Bayandursun’un, eski eşi ile Bünyamin Dolgun’un ilişkisi olduğunu düşünmesinden kaynakladığını açıkladı.



Polis, kavga esnasında zanlı Dolgun’un kesici alet ile Ekan Bayandursun’u göğüs, karın ve sırtından 4 kez yaraladığını ifade etti. Olayda yaralanan Erkan Bayandursun’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrası müşahede altına alındığını, hayati tehlikesinin olmadığını kaydeden polis, 6 zanlının aynı gün gözaltına alındığını, 5 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.



Olayla ilgili aranan Mahmut Yılmaz’ın da önceki gün gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.



Mahkeme talebi kabul etti.