BIÇAKLI TARTIŞMA!
Yaralama!
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KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA
Karaoğlanoğlu’nda bir sokakta, bugün 03.00 sıralarında iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Polis bültenine göre, Safer Bolkan Sokak’ta yaşanan olayda B.W.B. (E-23), bıçakla Eray Dulkadir’i sağ elinden yaraladı. B.W.B. tutuklandı
Etiketler : Karaoğlanoğlu, bıçak, tartışma, yaralama
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