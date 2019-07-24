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BIÇAKLI TARTIŞMA!

BIÇAKLI TARTIŞMA!

Yaralama!

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KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA

Karaoğlanoğlu’nda bir sokakta, bugün 03.00 sıralarında iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Polis bültenine göre, Safer Bolkan Sokak’ta yaşanan olayda B.W.B. (E-23), bıçakla Eray Dulkadir’i sağ elinden yaraladı.  B.W.B. tutuklandı

 

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