Bikini krizi!

İdo Tatlıses, 2018 yazında aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli’nin Instagram’dan paylaştığı bir fotoğrafa kızmış, ilişkiye nokta koymuştu. Ama birbirlerinden vazgeçemeyince kasımda barış sağlanmıştı.

Yasemin Şefkatli önceki gün Bodrum Gündoğan’daydı. Vita Bella Beach’te kız arkadaşları ile eğlendi.

BİKİNİ PANİĞİ

Yanında İdo Tatlıses yoktu. Görüntülendiğini anlayınca panikleyen Yasemin Şefkatli hemen sevgilisini arayıp olan biteni anlattı.

Telefonu kapadıktan sonra da alelacele bikinisini çıkarıp mayo giydi, beline de havlu bağladı.

Yerinden hiç kalkmadı. Yasemin Şefkatli kısa süre önce “İlişkimizde son söz İdo’nundur. Ne derse o olur” açıklamasını yapmıştı.