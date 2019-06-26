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BİKİNİ SEÇİMİ OLAY OLDU!

BİKİNİ SEÇİMİ OLAY OLDU! 119

Bodrum tatilinde aldığı kiloların yanı sıra bikini seçimiyle de adından söz ettiren Aleyna Tilki, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

 